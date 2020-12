A yer se conocieron los resultados de la autopsia realizada por el Cuerpo Médico de Zárate-Campana a Guido Orlando, el joven que fue buscado durante tres días tras caerse del kayak en la laguna artificial del barrio Vistas del country Puertos del Lago, en Escobar. El cuerpo del joven de 23 años fue encontrado el lunes por la tarde, a 20 metros de la costa y a 8 metros de profundidad. Lo cierto es que Guido falleció por una asfixia por sumersión, es decir, se ahogó por accidente.

Por el momento, el ahogamiento se convierte en la única hipótesis del fiscal Claudio Aundjian. Nada indica un hecho de violencia o un tercero involucrado en su fallecimiento. Sin embargo, el fiscal continuará investigando la causa hasta su cierre. La búsqueda del día domingo había comenzado con dos embarcaciones, una de Prefectura y otra de la Policía Bonaerense, y ya cerca de las 10 se utilizaron seis embarcaciones entre gomones, motos de agua y otros botes.

Guido, oriundo del barrio porteño de Caballito, había participado de un encuentro con al menos nueve amigos el viernes desde el mediodía en el country de Escobar, en la casa de un amigo cuyos padres estaban de viaje. El sábado a la tarde, luego de comer un asado, y según el relato del grupo, Guido se subió a un kayak doble junto a un amigo. En un momento, y por causas que aún se desconocen, la embarcación se dio vuelta y dejó a ambos dentro del agua. Uno de ellos pudo salir a la superficie gracias a la ayuda de otros amigos, pero a Guido no se lo volvió a ver.

Desde el Municipio de Escobar y de la propia provincia de Buenos Aires se dispuso un cuerpo de psicólogos para contener a los familiares que aguardaban las noticias sobre el paradero de Orlando. La causa por la muerte de Guido Orlando está a cargo del fiscal Claudio Aundjian. La fiscalía N° 5 de Escobar iniciará la investigación para constatar la habilitación, los mecanismos y protocolos de seguridad que hay en el barrio para que la gente pueda andar en canoas, botes o kayaks. Los abogados consultados afirman que no hay responsabilidades penales en el caso: "Seguramente habrá una demanda civil porque hay un tercero que se ahogó en una laguna". Y aclaran que eso no significa que no se inicie una causa penal donde se investigue la muerte dudosa.

"Esta es una situación diferente a la de un club náutico o una pileta en donde existe obligación de tener un guardavidas. En este caso, las casas dan sobre la laguna y no podés estar 24 horas verificando y controlando a la gente. Quien podría enfrentar un juicio por daños y perjuicios es el dueño de la casa o el consorcio", explicaron.