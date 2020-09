El caso de la beba que se creía fue muerta a golpes y violada, crimen por el cual fueron detenidos sus padres, dio un nuevo giro al conocerse la autopsia, que reveló que "no presenta traumatismos" y que "las lesiones en sus partes íntimas no serían compatibles con abuso sexual". La investigación se calificó judicialmente y en forma preventiva como "muerte indeterminada" hasta que se conozcan en forma fehaciente las causas del deceso. La mamá, una joven de 20 años, y su pareja, de 39, continuarán tras las rejas hasta que se resuelva su situación procesal. El caso tomó trascendencia a las 14 del pasado viernes, luego de un llamado telefónico a sede policial denunciando que en una vivienda del barrio "ex ruta 14" de Campo Grande había una menor de tan sólo ocho meses en grave estado. Cuando los efectivos policiales arribaron al lugar, notaron de inmediato la presencia de una joven con una pequeña en brazos, que, desesperada, suplicaba ayuda porque la beba no reaccionaba. La trasladaron al hospital local, donde la médica de guardia confirmó el deceso.