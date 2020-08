La reforma judicial se votaría en el Senado este jueves, aunque la negociación política está pensada para lograr destrabar el debate en la Cámara de Diputados. En la cámara que comanda Cristina Kirchner, el oficialismo tiene una amplia mayoría, por lo que se descuenta que será aprobado. La convocatoria formal a sesionar, con el temario completo que se tratará, llegaría recién mañana.

La confirmación del dictamen oficialista se demoró debido a esa negociación con un sector de la oposición, por lo que el texto recién fue presentado en la noche del jueves formalmente. Durante esa jornada, desde Juntos por el Cambio denunciaban que no se había formalizado el texto, mientras que el Frente de Todos prometía que lo comunicaría a la brevedad. El debate no era menor: si el proyecto firmado por los senadores del peronismo no ingresaba en la mesa de entradas de la cámara el jueves, el oficialismo no podría tratarlo sin mayoría especial en la sesión que se prevé realizar este 27 de agosto. Finalmente, el texto apareció y la votación será resuelta con la mitad más uno de los votos.

Entre las modificaciones aplicadas al texto se estableció que no se unificará el fuero Civil y Comercial con el Contencioso Administrativo, sino que se creará un tribunal de resolución de conflictos de competencia, que era el problema que advertía el Poder Ejecutivo.

Por otra parte, para avanzar en la transparencia de los sorteos de las causas, estos serán registrados mediante medios técnicos bajo apercibimiento de nulidad y, en otro orden, se mantendrá en los concursos de selección el examen escrito, manteniendo el anonimato, además de las audiencias públicas.

Asimismo, las secretarías con competencia específica en derechos humanos conservarán esa competencia exclusiva, y por último se propondrá un régimen específico en materia penal juvenil.