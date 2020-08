Al recordar cómo era su vida con Candela no pudo evitar sonreír: "Era brillante, ella te arrastraba a todo lo que hacía. En la escuela hacía obras de teatro, danza, tango. Un día con ella no era aburrido. Andábamos en bicicleta, de acá para allá por todo Hurlingham. Siempre había un plan. Arrancaba a las 7 de la mañana para ir al colegio y su día no terminaba nunca. Yo le preguntaba cuándo pensaba irse a dormir", contó. Uno de los aspectos que más destaca de su hija es el de su solidaridad. "Una chica que tenía tres hijos nos alquilaba el garaje de nuestra casa. Cuando hacíamos comidas como pochoclos, Cande me pedía que haga más para llevarles. Yo le decía que nosotros también éramos pobres y ella me respondía que teníamos que ayudarnos entre nosotros. Me dejó grandes enseñanzas". Durante los nueve años de lucha, Carola asegura que Candela siempre estuvo a su lado y cerca de su familia, protegiéndolos a ella, a sus hermanos y a su padre y ayudándola a resolver la causa. "No suelo hablar de las señales que recibo, porque es un tema que sólo lo entenderían aquellas personas que sufrieron la pérdida de un familiar", expresó. "Me mostró cosas muy significativas durante el juicio. Con el tiempo, fui aprendiendo que eran sus señales. Sus hermanos y yo la hemos vistos en varios sueños. Me pasa de encontrar mariposas en lugares en los que es imposible encontrarlas o ver insectos de este tipo". Además, recordó un peculiar suceso registrado en el ascensor del Ministerio de Seguridad: "Ella usaba un perfume de color violeta de una marca que usaban mucho las chicas en esa época. Cuando yo podía, se lo compraba porque ella ayudaba mucho en casa y cuidaba a su abuela. He sentido ese aroma en un ascensor vacío de esa cartera, que tiene 16 pisos. Sentía que estaba al lado mío". También relató que su padre estuvo en un estado de gravedad internado en el hospital, luego de sufrir un accidente cerebrovascular y que el médico advirtió a la familia que el hombre iba a quedar sordo y ciego. "Despertó sin secuelas. Los profesionales de la salud aseguraron que fue un milagro", dijo. Carola aseguró no tenerle miedo a nada y manifestó que tiene fuerzas para seguir luchando por Candela y por todos los atravesados por el dolor. Lamentó que haya un "Estado ausente" y remarcó la importancia de los grupos autoconvocados que contienen y ayudan a las familias que pasan por situaciones de este tipo. Agradeció el apoyo de la gente y contó que tiene ganas de seguir ayudando a todos aquellos que pasan o pasaron por lo mismo. "Luchando, todo llega. Cuando vos decís la verdad, es una, y sale a la luz".