E l gobierno bonaerense desafectó a 400 efectivos de la policía de la provincia que participaron de las protestas de septiembre del año pasado, cuando se produjo un levantamiento policial en reclamo de mejoras salariales. Durante aquellas jornadas, los policías utilizaron vehículos oficiales y sus armas reglamentarias para manifestarse, llegando incluso a rodear tanto la casa del gobernador Axel Kicillof como -posteriormente- la Quinta Presidencial de Olivos.

La desafectación de los efectivos se resolvió en el marco de un informe de la Auditoría General de Asuntos Internos (AGAI) de la policía que lleva la firma de la responsable del área, Lorena Rebuffo, un procedimiento administrativo que se inició hace varios meses y cuyos primeros resultados se conocieron ahora.

En diversas entrevistas, el funcionario de Axel Kicillof aseguró ayer que los efectivos suspendidos "no cumplieron con su función" y "no cumplieron con la ley". "Habíamos dichos que quienes no cumplían con su deber iban a ser sancionados; hemos cumplido con lo que dijimos que íbamos a hacer", subrayó el ministro bonaerense, que ayer visitó Rojas tras las protestas por un femicidio cometido por un policía.

Desde la provincia remarcaron, además, que se realizaron cerca de 1.800 sumarios contra efectivos durante las protestas, y no descartaron que en los próximos días haya nuevas sanciones. Ahora, los sumariados deberán entregar su arma reglamentaria y durante los próximos seis meses cobrarán sólo la mitad de sus salarios, mientras se define su situación al interior de la fuerza.

Desde la cartera de Seguridad advierten que las acciones de los uniformados, que tenían como principal demanda una actualización salarial, constituyeron "gravísimas faltas administrativas" ya que utilizaron los vehículos oficiales de la institución y además participaron de las manifestaciones en horario de servicio.

Las protestas de los agentes de la Policía Bonaerense se extendieron durante dos jornadas y tuvieron su foco inicial en el Centro de Coordinación Estratégica de la fuerza, donde tiene una base la cartera de Seguridad, ubicado en Puente 12, sobre la autopista Ricchieri, en La Matanza, aunque en la noche del primer día también se produjeron manifestaciones frente a la residencia del gobernador Axel Kicillof, en La Plata.

El episodio de mayor tensión y gravedad institucional ocurrió en el segundo día, el 9 de septiembre, cuando policías uniformados equipados con los patrulleros de la institución rodearon la residencia presidencial de Olivos durante varias horas.

La situación empezó a descomprimirse en horas de la tarde, luego de que dos funcionarios de la Presidencia salieron a la avenida Libertador para tomar contacto con los uniformados que estaban allí.

En relación a aquel episodio, la auditoría de Asuntos Internos estableció que los efectivos que participaron cometieron faltas administrativas por, sobre todo, aunque no exclusivamente, movilizar móviles de la fuerza hasta la quinta de Olivos.

En paralelo a la auditoría interna, la Justicia Federal de San Isidro abrió una investigación, tres semanas después de las protestas para determinar si con la manifestación en Olivos se había afectado la seguridad presidencial o el "normal desenvolvimiento" de la actividad oficial.

También inició una causa, de oficio, la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°1 del Departamento Judicial de Zárate-Campana.