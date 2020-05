Otro anciano que residía en el geriátrico Apart Incas del barrio porteño de Belgrano murió ayer por la tarde, con lo que suman seis las víctimas de ese centro asistencial, informó el abogado Ignacio Trimarco, que representa a las familias de los fallecidos.

Las primeras víctimas fueron todas esta semana: Angélica González, de 89 años, y Ester Sujovolsky, de 92; y este miércoles, según le aseguró a Infobae el abogado, fallecieron Héctor Olivero, Isabel Lichsztain y Lidia Capra, de entre 80 y 94 años.

El geriátrico había sido evacuado y allanado tras presentarse 19 casos positivos de coronavirus, entre residentes y trabajadores.

"La semana pasada, gracias a que fueron los medios e hicieron visibles las atrocidades que pasaban ahí, intervinieron las autoridades de la ciudad de Buenos Aires, sacaron a los residentes y los derivaron a los hospitales", detalló Trimarco. "Esto fue puesto en conocimiento de los familiares la semana anterior. A través de un mail les indicaron que por favor vayan a retirar a los residentes, dado que ellos no podían darles ningún tipo de asistencia. O sea, los dejaron librados a su suerte, al cuidado de un chico que hacía las veces de electricista. No tenían personal médico, no estaban las autoridades, no cumplieron con los protocolos y no agotaron los medios que tenían a su alcance para cuidar la vida de sus residentes", denunció a su vez el abogado.