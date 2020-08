A once años de haberse convertido en marido y mujer, Halit Ergenç y Bergüzar Korel confirmaron con románticas fotos que la pareja está más sólida que nunca. La pareja protagónica de la exitosa novela turca "Las mil y una noches" , que ya tenían a Alí de 10 años, fueron padres por segunda vez el 9 de marzo pasado, cuando Bergüzar dio a luz a Han. Y, desde entonces, se han mostrado de lo más distendidos disfrutando del mar Mediterráneo. Es que los dos son amantes de la navegación. Y, durante las últimas semanas, Sherazade compartió en su cuenta de Instagram fotos en un paradisíaco resort de la costa de Bodrum, desde donde suelen salir a pasear con su yate. A pesar de que la prensa de su país no deja de perseguirlos, ambos son bastante reservados con respecto a su intimidad y no suelen mostrar a los pequeños. Sin embargo, hace unas semanas la actriz subió una fotografía en la que se la veía amamantando a su bebé. Y la acompañó con un extenso texto en el que desmentía algunas notas publicadas en su país y abría su corazón hacia todas las madres que transitan por el puerperio. "Di a luz a mis dos hijos con parto normal, pero podría haber sido una cesárea. Lo que sí reitero es que era mi mayor deseo que fuera normal, pero nunca experimenté el fanatismo", finalizó.