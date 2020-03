L uego de que se conociera definitivamente el parate del fútbol como medida preventiva contra el coronavirus, uno de los que se refirió al tema fue Sergio Marchi, máximo titular del gremio de los futbolistas en nuestro país.

El responsable del sindicato que defiende los intereses de los jugadores de todas las categorías del fútbol argentino no estuvo de acuerdo con el accionar River, que no se presentó a jugar la semana pasada ante Atlético Tucumán, anunciando que hay que dar por finalizado el debate sobre lo sucedido. "Hay que terminar con River si, River no, hay que discutirlo en otro momento eso. Si jugó, si no jugó, si cerró el estadio, no es lo más importante que está pasando".

Luego aseguró que hay que poner el foco de la discusión en otro lado, ya que el ojo tiene que estar en realizar acciones de manera colectiva que favorezcan al fútbol en general. De esta manera, Marchi declaró que "no podemos tomar decisiones individuales, si cada uno hace lo que se le antoja esto es un caos".

Además contó que "las reuniones que tuvimos fueron muy positivas, me encontré con gente muy preparada. Tenemos que ser generosos, ayudar a nuestras autoridades porque cuando vos hablás con ellos demuestran un compromiso irrenunciable, con una dedicación y un convencimiento enorme y yo sé que esto es difícil, los argentinos hemos salido de grandes crisis y hoy nos toca enfrentar una crisis no sólo económica sino social y tenemos que ser los suficientemente generosos para poder ayudarnos", indicó Marchi.

Y agregó: "Te conectás con la gente, nosotros tenemos una población muy heterogénea: tenemos personas que viven en lugares de privilegio, como puede ser Puerto Madero, y tenemos otras personas que viven en lugares como Villa Albertina, que es un lugar que tiene muchas carencias. Nosotros convivimos con ellos, con el que viene de un equipo humilde, del interior y también con Boca y River, que son dos portaaviones, y escuchamos a veces todas las campanas, y cuando pasan esas cosas la preocupación se potencia".