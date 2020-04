E l pasado 12 de marzo, con los partidos entre Racing-Alianza Lima, Nacional-Estudiantes de Mérida y Gremio-Inter, la Copa Libertadores se vio interrumpida por la creciente pandemia del coronavirus en la región. La Sudamericana, en tanto, ya había disputado su primera fase y los clubes clasificados a la siguiente ronda estaban esperando el sorteo para saber los cruces. En ese sentido, y con cuatro jornada de la fase de grupos por completar en el torneo más importante, las autoridades de la Conmebol habían especulado con el regreso a la acción para el martes 5 de mayo, algo que no va a ocurrir. Entonces, luego de una videoconferencia encabezada por Alejandro Domínguez y que contó con la presencia de las autoridades de todas las federaciones y asociaciones de la región, se llegó a un acuerdo de que la fecha límite para reanudar la competencia, y que no sufra modificaciones, sea el mes de agosto. En caso de que no pueda completarse en ese momento, la entidad madre del deporte en Sudamérica reformulará la forma de disputa, para que antes de fin de año los torneos tengan un campeón.

"La prioridad continúa siendo preservar la salud de la gran familia del fútbol sudamericano, y por lo tanto debido a las actuales recomendaciones de las autoridades sanitarias internacionales de cada uno de los países de las asociaciones miembro, no hay fecha para la reanudación de las competiciones continentales de clubes. Todos los participantes en el encuentro acordaron que al día de hoy la prioridad continúa siendo preservar la salud de la gran familia del fútbol sudamericano y, por lo tanto, dadas las recomendaciones actuales de los organismos internacionales en materia de salud pública, así como las indicaciones de las autoridades sanitarias en cada uno de los países de las asociaciones miembro, no se establece aún fecha para la reanudación de la Conmebol Sudamericana y Conmebol Libertadores 2020. En la reunión también se ha destacado la determinación desde la Confederación para finalizar esta edición 2020 de ambos torneos", reza un extracto del comunicado difundido por la organización.

En base a esta declaración, y por lo que pudo averiguar "Crónica", se está diseñando un calendario "a la antigua". ¿Qué significa? Que haya competencia entre semana para los clubes de forma permanente, como cuando el campeón se definía en seis meses y los clubes debían afrontar partidos domingo-miércoles-domingo. ¿Cómo caerá esta decisión en caso de que se concrete en los clubes, quienes además deberán concluir sus ligas locales, que definen clasificados a los torneos internacionales del año próximo?