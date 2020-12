L a revista Gente publicó la tapa de "Los personajes del año" que sale hoy y ya desató polémicas por varios motivos, inclusive los usuarios se despacharon de lo lindo a través de las redes sociales. La cita fue en el mítico Palacio Errázuriz, convertido desde 1937 en Museo Nacional de Arte Decorativo y el presidente Alberto Fernández -justo al cumplir su primer año de gestión- fue el único que utilizó otra locación: sus fotos fueron tomadas en la Casa de Gobierno. Los demás fueron citados uno por uno en medio de un año marcado por la pandemia y los protocolos y luego, reunidos por un trabajo de edición. Wanda, como visitó el país hace un par de semanas, estuvo presente, pero la foto se realizó en otro lugar. La cantante Tini fue convocada pero no se puso de acuerdo con la producción y Paula Chaves, si bien estuvo a comienzos de año en "Bake Off", algunos dicen que la eligieron "porque fue mamá por tercera vez". Lo bueno de esta metodología de armado fue que los productores no tuvieron que lidiar con las habituales peleas de los famosos por ver en qué lugar se sienta cada uno, ya que la distribución se definió directamente en la etapa de edición. ¿Por qué no fueron incluidos Cristina Pérez y Rodolfo Barili, conductores del noticiero más visto de la televisión abierta, "Telefé noticias"? Por lo pronto, está claro que el lugar central sigue siendo, como desde hace muchos años, para Chiquita. Que hay infaltables como Pampita y Nicole. Que hay personajes que siempre se quedan con las ganas de estar convocados. Y que, aun en pandemia, nadie quiere quedarse afuera de la tapa que todos los argentinos comentan en sus mesas de fin de año. Los jurados de "MasterChef Celebrity", Germán Martitegui, Damián Betular y Donato de Santis, fueron algunos de los convocados famosos ya que el reality es el programa más visto de la televisión.