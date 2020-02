N o hay un día o un momento en que no piense en lo que pasó, siento mucho remordimiento y culpa pero entiendo que la sociedad no me crea". La frase pertenece a un presunto arrepentido Fabián Tablado, quien ayer recuperó su libertad tras casi 24 años de estar preso por las 113 puñaladas que le asestó a Carolina Aló en un crimen ocurrido en 1996 en el partido de Tigre. Con un buzo con capucha marrón claro y una mochila, Tablado dejó la Unidad Penitenciaria número 21 de la localidad bonaerense de Campana (estaba en el pabellón 5 de los evangelistas), donde una tía y otro familiar lo esperaron a bordo de una camioneta Ford EcoSport azul, y luego lo llevaría rápidamente con sus allegados. Ante el abrasador calor del mediodía de ayer, el enjambre de periodistas que lo esperó en la puerta del penal dificultó la tarea para tener un testimonio buscado hace años, aunque el matador decidió "dar la cara" y contar lo que vivió dentro del penal y lo que le depara el futuro. "No voy a vivir en el mismo lugar pero primero quiero abrazar a mi familia, quiero decirles a mis hijas que las amo y con mi ex mujer (Roxana, con quien se casó en 2008 en el penal de Magdalena) poder hablar. Me dolió mucho cuando nos separamos, pero llevamos una buena relación como padres separados", sostuvo quien recobró la libertad tras pasar por varios penales. A la hora de saber cómo se siente tras la salida, Tablado dijo de manera tranquila que "quiero hacer las cosas bien, hoy no soy la persona que hizo las cosas mal en el pasado. Tal vez retome Derecho y Abogacía, que es la carrera que estaba llevando adelante. Además voy a seguir asistiendo a la iglesia, porque estar en la cárcel me permitió reflexionar y pensar lo que pasó. Por eso, estoy muy arrepentido y tengo mucho remordimiento por lo que hice. Iré a vivir con familiares pero no sé adónde". Ante la consulta sobre la opinión de la familia Aló acerca de su liberación, y sobre las marchas que se llevarán a cabo en algunas localidades del partido de Tigre, el liberado argumentó que "quisiera tener el perdón de la familia, pero es algo que nunca va a pasar. No voy a llamarlos tampoco". Lo cierto, es que mientras Tablado ya recuperó su libertad, Edgardo Aló, padre de la víctima además de sostener desde el principio que no iba a esperar a Tablado a la salida del penal, elevó un pedido a la Justicia para que impusiera una restricción para que este sujeto no se acerque a la familia Aló, petición realizada de forma escrita al fiscal de ejecución Penal de San Isidro, Rodrigo Caro, y ante el juez, Alejandro David, pedido que hasta el momento no tuvo efecto. De hecho, la familia de la víctima hasta solicitó no tener contacto ni en redes sociales ni en aplicaciones de comunicación. Finalmente, algo que llamó la atención fue que la liberación de Tablado no asistió ni su madre, María Esther Gallardo, quien dijo que lo haría y fue la única que concurrió a verlo durante toda su condena a la cárcel, ni organizaciones ni corrientes feministas en contra de la decisión judicial, es decir que nadie a favor o en contra lo fue a buscar. Otro punto a tener en cuenta es dónde vivirá Tablado, ya que manifestó que no lo hará en la vivienda ubicada en la calle Albarellos al 300 de Tigre (donde ocurrió el terrible y atroz crimen), y se espera que en principio lo haga en la casa de algún familiar, así como así también en qué trabajo se desempeñará, ya que su nombre será difícil de olvidar por la sociedad y será importante saber cómo lo recibe.