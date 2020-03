H ace algunos días, Oriana Sabatini y su novio, Paulo Dybala, confirmaron que habían sido diagnosticados positivos de coronavirus. "Yo tenía síntomas: tos, me dolía mucho el cuerpo, mucho la cabeza y tenía cansancio constante. Seguía entrenando porque no sabía que estaba contagiada, pero había notado que mi respiración había cambiando mucho, y no para bien. Hoy ya bajaron los síntomas. Sigo con esa sensación de cansancio, pero no estoy mal como antes. Estoy bien en planos generales", dijo en un video la cantante radicada en Italia.

Tras el fin de semana, la joven actualizó su estado de salud en "Intrusos": "Con Paulo estamos descansando, nos sentimos bien. Sólo estamos cansados, dolor de panza y de cabeza. Siento que a veces me cuesta respirar. Estamos descansando un montón". Sobre cómo están siendo tratados por la enfermedad, contó: "no nos dieron ningún tipo de medicamento ni antibiótico. Sólo nos dijeron que hagamos reposo. A veces nos agarra dolor de cabeza. A mí me duele la garganta y ahora estoy un poco agitada. Otras veces siento que me cuesta respirar". También aconsejó al público: "Me preguntan mucho si me dieron un remedio, mucha gente está paranoica, porque piensa que tienen el virus. Lo que les recomiendo es que no se automediquen y si piensan que tienen el virus, lo mejor que pueden hacer es seguir adentro de sus casas. Nosotros combatimos al coronavirus quedándonos en cuarentena".

La madre de la artista, Catherine Fulop, se enteró de la noticia casi al mismo tiempo que sus seguidores. Lo primero que debió hacer fue contener a su marido, Ova Sabatini, que hasta quiso viajar a Italia para estar junto con su pequeña. En una entrevista en TN, Cathy explicó: "Recibimos la noticia con mucha preocupación, porque hay incertidumbre con respecto al virus. Lo que nos tranquiliza es que ellos se encuentran bien, realmente. Tienen síntomas leves, como si fuera una gripe. Estoy angustiada, pero creo que es por la distancia. Realmente los veo bien. Sé que son jóvenes y fuertes. Simplemente es la distancia lo que más nos angustia".