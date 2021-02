L os tres detenidos por el crimen del martillero Mariano Alberto Martino, encontrado el jueves pasado asesinado y atado de pies y manos dentro del baño de una vivienda del partido bonaerense de Hurlingham, se negaron a declarar y seguirán presos. Se trata de Iván Meza (23), Gonzalo Santiago Albornoz (18) y Brenda Belén Escalante (25), quienes están acusados del delito de "homicidio agravado" y fueron indagados por el fiscal Leandro Ventricelli, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 1 de Moreno-General Rodríguez. Según las fuentes consultadas, los tres optaron por su derecho a no declarar con la asistencia de un defensor oficial y quedaron alojados en la sede policial de Moreno a la espera de que avance la causa, que en las próximas horas podría ser remitida a la Justicia de Morón, con jurisdicción en donde se halló el cadáver. Por el caso hay otro sospechoso en la mira que aún no pudo ser localizado y Ventricelli espera para las próximas horas resultados de pericias para dar avance en la investigación y dilucidar cuál fue el móvil del asesinato. El crimen de Martino (59) fue descubierto cerca de las 19.30 del jueves en una casa en alquiler situada en las calles Delfor Díaz y Villegas, de William Morris, en el oeste del conurbano, donde se encontró a la víctima asesinada a golpes y atada de pies y manos con precintos plásticos. El hombre era dueño de Martino Propiedades, una inmobiliaria ubicada en avenida Vergara 3896, de reconocida trayectoria en la zona de Hurlingham. Según lo que reconstruyeron los investigadores, a las 7 del jueves último Martino salió de su vivienda en su auto Peugeot 206 gris y le comentó a su esposa que iba a mostrar una propiedad a una pareja. Durante las horas siguientes, la familia del martillero se preocupó porque no podía comunicarse con él, y su esposa fue quien, a través de una aplicación, logró geolocalizar el teléfono celular de su marido en Villa Trujui, partido de Moreno. Hasta allí se dirigió y halló el auto del martillero en el cruce de las calles Junín y Quilmes, a la vera del río Reconquista, con las pertenencias de su esposo en su interior, entre ellas, la billetera, unas llaves y un reloj. Los bomberos voluntarios de Moreno encontraron luego, en la orilla del río, el teléfono celular de la víctima, ya que no estaba dentro del auto pero seguía geoposicionado en ese sitio. Con ayuda de la familia, el fiscal pudo desbloquear y acceder al contenido del celular del martillero, en el que se encontraron mensajes de una conversación entre él y los presuntos clientes con los que debía encontrarse esa mañana.