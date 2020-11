En los últimos días, los gimnasios reabrieron sus puertas, como los pertenecientes a la extensa cadena Megatlon, que, al mismo tiempo, es receptora de varias denuncias por el incumplimiento en el reintegro del dinero correspondiente a los meses que el establecimiento permaneció cerrado, en cuarentena. Al respecto, Diego, uno de los damnificados, detalló dicha problemática: "Renové el plan en febrero, y en marzo vino la cuarentena. Entonces les pedí la suspensión, porque necesitaba achicar gastos y estaba con problemas familiares, mi papá estaba internado. Me dijeron que no podían darme de baja hasta que abran". Sin embargo, no obtuvo respuesta alguna, más allá de que la compañía reanudó sus actividades. Por su parte, Mariano sí obtuvo argumentos, pero no los deseados, puesto que "luego de pagar el abono anual, exigí la devolución del dinero, pero me contestaron que por política de la empresa me darían la mitad". Pero "ni siquiera es así, porque me reintegraban cuatro meses a la mitad, y por los otros tres meses me extendían el servicio, después del abono, por la misma cantidad de tiempo".