E sta semana, Viviana Canosa fue duramente criticada por promocionar en su cuenta de Twitter un falso tratamiento contra el coronavirus: tomar dióxido de cloro. Ante las repercusiones en contra, inclusive por parte de autoridades sanitarias como la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), la conductora redobló la apuesta y bebió ese líquido durante su programa "Nada personal", por Canal 9.

"Estudien investiguen y no repitan. Cuando el río suena... Mi cuerpo es mi o y tengo derechos sobre e l. Uso barbijo y tapabocas... pero eso no calla mis ideas, creencias y decisiones", escribió luego en Instagram junto a una foto de ese polémico momento que, claro, trajo muchas más críticas.

Ayer por la mañana, el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, se refirió al tema aunque sin nombrar a la periodista directamente: "Ese tratamiento no está dentro de los aprobados en Argentina". "Les recomiendo severamente a los comunicadores que intenten no comunicar diferente a la normativa vigente, porque genera confusión y puede haber algún daño", sostuvo y añadió: "La Argentina tiene una entidad regulatoria que es la Anmat y todos tenemos que ser extremadamente respetuosos de la normativa".

Pero también hubo colegas que repudiaron esa actitud de Canosa. Nicolás Magaldi, que trabaja en el mismo canal, disparó en Twitter: "Esto es muy importante. Repudio el comportamiento de @vivicanosaok con esto y también la ruptura del distanciamiento social. Reclamar libertad no es promover lo que está mal. Eso también causa daño y es grave", escribió, junto al comunicado de la Anmat recomendando no consumir medicamentos no autorizados.

Y quien se sumó a la polémica fue Romina Pereiro, la esposa de Jorge Rial, que es nutricionista: "Recibí muchas preguntas por el dióxido de cloro -escribió Pereiro en una historia de Instagram-. Por favor, NO lo consuman. No está aprobado ni por la FDA ni por Anmat. Es más, en dosis altas puede generar toxicidad. A la sangre sólo la oxigenan los pulmones".

Luego Romina cerró picante: "No hay sustento científico que indique su consumo. Por favor, seamos responsables cuando comunicamos salud, sobre todo en momentos tan delicados como estos".