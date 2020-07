E n el marco de la segunda tanda de indagatorias por presunto espionaje ilegal durante el gobierno de Cambiemos, Susana Martinengo, ex jefa de Documentación Presidencial de Mauricio Macri, y otros seis detenidos, supuestos espías de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), declararon ante el juez Federico Villena.

La jornada arrancó con las declaraciones de los agentes Diego Dalmau Pereyra, Jorge Horacio "Turco" Sáez, Leandro César Araque, Facundo Melo y Emiliano Matta, mientras que, pasadas las 15, fueron trasladadas al Juzgado Federal 1 de Lomas de Zamora Mercedes Funes Silva (que ya obtuvo el beneficio de la detención domiciliaria) y Martinengo, acusada de recibir los informes de los espías.

La de Martinengo fue la declaración más esperada por los investigadores, dado que está sindicada como el supuesto nexo entre los espías y el ex presidente de la Nación. Según se conoció, obtuvo el visto bueno de la fiscalía para obtener la prisión domiciliaria debido a su edad (64) y su riesgo frente al Covid-19.

Fuentes judiciales señalaron, además, que de las 22 órdenes de detención se concretaron 21 y que el único que aún no fue apresado es Martín Terra, un empresario que supuestamente ingresó a la AFI por su amistad con Gustavo Arribas, ex jefe de la AFI. Terra es además el ex marido y padre de las hijas de la modelo Analía Maiorana, actual esposa del vicejefe de gobierno porteño, Diego Santilli.

La acusación que comprende a los presuntos ex espías sostiene que la actividad ilegal se habría iniciado en 2017 para obtener información ilegal sobre "acciones privadas, opinión política, adhesión o pertenencia a organizaciones religiosas, partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollaran las víctimas en cualquier esfera de acción".

Por otro lado, según se conoció en las últimas horas, Macri ya prepara una estrategia legal con su abogado Pablo Lanusse, aunque de momento no se encuentra imputado en la causa. En su entorno creen que "primero irán por el ex secretario general de la Presidencia Fernando de Andreis", y en todo caso luego se apuntará al ex jefe de Estado.

Vidal, querellante

Si bien María Eugenia Vidal todavía no fue al juzgado a ver la prueba del presunto espionaje en su contra porque está en cuarentena tras haberse infectado de Covid-19, la ex gobernadora bonaerense fue aceptada como querellante en la causa y su abogado ya se presentó. Se suma así a otros dirigentes del PRO, como Horacio Rodríguez Larreta y Santilli, que también fueron aceptados en ese rol.

El juez Villena también aceptó como querellantes a otras cuatro víctimas: el sindicalista Ramón Muerza; el vocero de la organización Túpac Amuaru en Buenos Aires, Alejandro Garfagnini; el dirigente social de Barrios de Pie Daniel Menéndez, y José Luis Vila, ex funcionario del Ministerio de Defensa durante el gobierno de Macri y que fue víctima de un atentado con un falso explosivo en su domicilio del que se investiga si lo cometió el grupo de espías.