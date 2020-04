Como todavía no se terminaron los torneos estaduales, en Brasil están analizando no disputar el tradicional torneo de cierre de año y que directamente se juegue la edición 2021. En tanto, las autoridades confirmaron que, en principio, no habrá acción en mayo y se analiza el regreso para junio.

La Eredivisie, la liga de los Países Bajos, deberá decidir si proclama campeón a Ajax (elenco en el que militan Nicolás Tagliafico y Lisandro Martínez), que lideraba el torneo hasta la suspensión, o declara desierta la temporada, luego de que el país anunciara la cancelación de todos los eventos deportivos hasta el 1° de septiembre por la pandemia de coronavirus.