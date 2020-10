A y, Lilita! Carrió no podrá respaldarse en los fueros por una denuncia contra Héctor Daniel Marchi, administrador de la Corte Suprema. La demanda de Doña Elisa, como la llaman en su provincia natal, que imputaba en delitos por enriquecimiento ilícito a Marchi, fueron desautorizados y desechados. La Justicia demostró que se trata de una falsa denuncia penal. El tema se tramitó en el fuero civil por daños y perjuicios. La resolución de la Sala B de la Cámara sostuvo que Carrió no podía alegar sus fueros como diputada para no responder por la indemnización que se le reclama por lesiones al honor, a la dignidad, al decoro, la reputación y a la profesión. Claro que apeló a la Corte, sin éxito.

La ex diputada insistió en ampararse en que actuaba en el marco de sus funciones. En su momento, Marchi contó con el aval de los ministros Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda, además del de Ricardo Lorenzetti, para permanecer como administrador de la Corte durante la gestión de Carlos Rosenkrantz. La Procuración General de la Nación dictaminó a favor de Doña Elisa, pero esto no sería suficiente.

Hay una suerte de agotamiento general por esa actitud que la caracteriza, de querer erigirse en la fiscal de la Nación. No son pocas las veces que se apoya en argumentos inconsistentes, que la dejan al descubierto y termina arrepintiéndose ante la Justicia, pidiendo disculpas. Retractándose con la letanía de "no quise decir eso". La misma convicción, seguridad y tono de voz acusador utilizó hace apenas un par de días para decir que el papa Francisco estaba detrás de las tomas del dirigente Juan Grabois en el conurbano. Es un disparate de tal magnitud que nadie se movió para desmentirla. No vale la pena. Bergoglio apenas la conoce, nunca fueron amigos, ni estuvieron a solas en la catedral, aunque ella diga que en sus época de cardenal eran íntimos.