L a Casa Rosada se aseguró el pacto fiscal con las provincias, que detalla los fondos que gira la Nación a los distintos distritos, en una firma con los gobernadores enmarcada en la pelea por los recursos entre la administración central y el gobierno porteño.

"Hay un país que nos reclama trabajar unidos, más allá de nuestras pertenencias partidarias", dijo el Presidente al firmar el consenso fiscal con los gobernadores.

A la firma concurrieron todos los distritos del país, con tres excepciones: la Ciudad de Buenos Aires, por el recorte de fondos que sufrió en su coparticipación - el cual Horacio Rodríguez Larreta llevó a la Corte Suprema-, La Pampa y San Luis, que tampoco habían rubricado el anterior pacto fiscal.

En un tono enérgico, y rodeado de decenas de gobernadores, el Presidente dijo que este nuevo acuerdo de recursos implica una responsabilidad "pero no en el sentido que le dieron años atrás, cuando la responsabilidad implicaba ajustar", en alusión al Gobierno de Mauricio Macri.

El Presidente marcó que en el Presupuesto para el año que viene crecen las partidas para "obra pública, salud, educación, ciencia y tecnología".

"El único ajuste está en los intereses de la deuda", planteó, indicando que "son dólares que sequedad en Argentina para que las provincias crezcan".

En una semana marcada por los duros números de la pobreza, con cuatro argentinos de diez que se consideran pobres, el discurso presidencial intentó llevar alivio respecto de la recuperación económica.

En este sentido, Alberto Fernández rechazó las críticas opositoras que señalan que hay en marcha un ajuste, y al igual que lo había hecho a la mañana en la automotriz Volkswagen pidió que la unidad generada en la pandemia sirva "para el crecimiento".

El pacto generará al interior fondos frescos por 70.000 millones de pesos, más que necesarios en economías donde la pandemia caló hondo.

Las provincias se comprometen, por su parte, a suspender por un año las demandas contra el Estado, que se habían iniciado en los casos donde había diferencias entre el dinero que la Rosada mandaba y lo que las provincias pretendían recibir.

Apunten a CABA

Desde el punto de vista político, el gobierno aprovechó el acto para destacar que Rodriguez Larreta era el único que no firmaba, y resaltar esa actitud "solitaria" frente al resto de los mandatarios que acordaron.

Así lo explicitó también el gobernador tucumano Juan Manzur, quien cuestionó una iniciativa del gobierno porteño para gravar al sistema financiero a través de un impuesto a las letras de liquidez (Leliqs) que emite el Banco Central (BCRA).

"No está bueno, nos va a encarecer el crédito y, en este contexto, no está bueno", dijo Manzur, mientras que el sanjuanino Sergi Uñac se expresó en el mismo sentido: "Si una provincia como San Juan, que es pequeña, con actividad económica menor y diversificada, pudo bajar la presión impositiva, es porque estamos en esa línea y no en la de gravar la actividad económica".

La idea del gobierno porteño de gravar al sistema financiero, en particular las Leliqs, con el impuesto a los ingresos brutos, también fue cruzada por el ministro Martín Guzmán. "Utilizaremos todas las herramientas para impedirlo", dijo el titular de Hacienda.

El operativo "apunten contra Larreta" seguirá en varios frentes. En estos días, uno de esos frentes que tendrá novedades es sin dudas el sindical.

Los recortes de la coparticipación a la Ciudad implicarán modificar planes de obras y renegociar contratos, entre otros gremios con los recolectores de basura, donde mandan Hugo Moyano y otros aliados del gobierno nacional, situados claramente en las antípodas del pensamiento de Rodríguez Larreta.