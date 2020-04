M ientras el fútbol se encuentra suspendido, los dirigentes de los clubes analizan cuáles son los pasos a seguir y los posibles escenarios a la hora de reforzar los equipos. En el día de ayer, el presidente de Boca, Jorge Amor Ameal, habló sobre la posibilidad de que Cristian Pavón regrese al Xeneize en caso de que Los Angeles Galaxy no utilice la opción de compra en junio.

"La opción de compra del Galaxy por Pavón vence en junio y ellos deben tomar una determinación, esperemos a ver qué pasa. Si no ejecutan la opción que tienen, en diciembre el jugador volverá porque es nuestro", indicó Ameal en diálogo con Radio Cooperativa. Lo cierto es que la situación de Pavón es bastante compleja.

El jugador, de 24 años, se fue en agosto del año pasado a préstamo a Los Ángeles y con una opción de compra de 20 millones de dólares. En el equipo estadounidense se encuentra dirigiendo Guillermo Barros Schelotto, quien fue el que más rodaje le dio en su estadía en Boca. Por eso, con el aval del Melli, la intención es que la franquicia norteamericana compre el pase de Kichan, pero el problema que surge es la pandemia del coronavirus. La situación económica no es la misma hace varios meses en todo el mundo, por lo que Los Angeles Galaxy intentaría llegar a un acuerdo con Boca, pero por una cifra menor. En caso de que no se llegue a buen puerto en esas negociaciones, a partir del segundo semestre de este año el equipo de la Ribera podrá escuchar ofertas de otros equipos, si es que quiere vender a Pavón. Si esto no ocurre, y de Estados Unidos no llega una propuesta que sea del agrado de la dirigencia del Xeneize, el jugador volverá a vestirse de azul y oro.

Por otro lado, el presidente se lamentó por el parate al considerar que "cortó con el envión" del equipo tras quedarse con la Superliga. Además, volvió a descartar un posible arribo de Edinson Cavani en los próximos meses.