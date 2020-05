C on el regreso a las aulas todavía sin fecha, el ciclo lectivo empieza a peligrar. Ayer, desde el Ministerio de Educación porteño anunciaron que no habrá notas para el primer semestre. La misma decisión se tomará en todo el país, según se acordó con el gobierno nacional.

La ciudad dejará sin efecto los cierres de bimestres, trimestres o cuatrimestres -según correspondan- en todos los colegios -públicos y privados- de todos los niveles que funcionan en el distrito. Al mismo tiempo, reemplazará la calificación numérica (la nota, que certifica los conocimientos) por una "valoración pedagógica" del proceso de educación a distancia vivido. Todas las escuelas tendrán un período cuatrimestral que se extenderá hasta el 30 de junio.

La "valoración pedagógica" del primer cuatrimestre será luego "complementada" con una nueva evaluación que se haga una vez que se retome la presencialidad. Entonces, dicen desde el gobierno porteño, sí habrá una nota que acredite los saberes, que podrá "ratificar, rectificar o completar" aquella primera valoración.

La medida es similar a la que tomaron autoridades educativas de Córdoba y Mendoza, y que otras jurisdicciones como la provincia de Buenos Aires analizan implementar.

Ante posibles críticas por un "relajamiento de las exigencias educativas" por la falta de calificación, desde Educación aseguraron que "es al revés". "No estamos diciendo que todos aprueban. Todavía tenemos que ver cómo continúa el proceso. El objetivo de la valoración pedagógica, que es un informe narrativo que hacen los docentes, es identificar los logros de los estudiantes. No pretende ser una calificación final sino un integrador del proceso", dijo Soledad Acuña.

A fines de abril, el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, había sido tajante sobre este tema : "No creo que esta deba ser una instancia para evaluar. Es una situación que los alumnos no gobiernan, y la realidad en cada familia es distinta. Hay padres que pueden acompañar a su hijo y otros que no. Hay hijos únicos y otros que tienen que compartir la única computadora que hay en la casa con cuatro, cinco o seis hermanos. Evaluar en este momento no genera un impacto positivo en los alumnos ni en las familias. Tampoco suma en lo pedagógico. Creo que hay que valorar el esfuerzo de lo que cada uno puede hacer. En una Argentina tan desigual, sabremos cuánto más grande es la brecha educativa cuando los alumnos vuelvan a las aulas".