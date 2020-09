Un apostador que jugó en Mendoza tuvo su Revancha en el sorteo del Quini, llevado a cabo el domingo. Compartió el premio mayor con otra boleta jugada en San Isidro y se hizo acreedor a una recompensa de 100 millones de pesos.

La agencia donde se vendió la boleta, ubicada en Luján de Cuyo, fue el centro de reunión de clientes y vecinos, que pasaron para revisar sus jugadas y averiguar datos sobre el nuevo millonario. Roque Juan, dueño de la agencia, aun no tiene pistas sobre el ganador, pero recuerda que jugó la boleta base de $80 con los números 05, 10, 18, 20, 21 y 24. De todas maneras, no tiene demasiadas expectativas: "Los ganadores se suelen manejar con cuidado, máxime con un premio semejante. Por eso, lo más probable es que vaya directamente a la sede del Instituto Provincial de Juegos y Casinos". Agregó que "a veces tardan en dar con las boletas si jugaron con mucha antelación; nos pasó con un apostador que ganó en el Telekino y no podía encontrar el cupón".