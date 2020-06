La "propuesta superadora" que el gobierno nacional esperaba recibir de parte de los ex directivos de la empresa Vicentin "se quedó apenas en un planteo que es inaceptable" ante la idea que tiene el presidente Alberto Fernández para sobrellevar la situación de endeudamiento de la cerealera, indicaron fuentes oficiales.

Así se desprende tras la visita del CEO de Vicentin, Sergio Nardelli, al edificio corporativo de YPF (foto), en el barrio porteño de Puerto Madero, donde se reunió con el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, el presidente de YPF, Guillermo Nielsen, y el CEO de la petrolera, Sergio Affronti. Del encuentro participó también Gabriel Delgado, designado por el Presidente interventor de la compañía santafesina por un plazo de 60 días para trazar una línea de trabajo que permita recuperar a Vicentin, jaqueada por un concurso preventivo a raíz de una deuda millonaria en dólares.

"Los ex directivos de Vicentin hicieron un planteo muy preliminar que no llega a ser una propuesta, en la misma línea con lo que esbozaron en la reunión de anoche en Olivos y que el Presidente ya consideró inaceptable", dijo una fuente que asistió a la reunión. No obstante, aseguró que "se dejó la puerta abierta para seguir conversando, pero mientras tanto la intervención ya comenzó a gestionar la empresa".

Casi a la par que concluía la reunión en la Torre de YPF, el presidente Fernández aseguró en La Rioja que su gobierno no está "para estatizar empresas", sino para "rescatar" aquellas que son "centrales para el país" y exhortó a "cuidar esa actividad pujante del agro" para que "no se extranjerice". Refirió también que "no estamos quitándole la empresa a nadie, estamos rescatando una empresa que, si sigue así, va a dejar de existir o va a quedar en manos de capitales que no son argentinos" y apuntó: "La historia muestra que, frente a la pandemia, el capital propio es muy importante".

En tanto, la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado emitió ayer dictamen favorable a un proyecto de ley para crear una comisión bicameral que investigue una posible defraudación del Banco Nación en el otorgamiento de créditos a Vicentin. Por su lado, un grupo de diputados del bloque de la Unión Cívica Radical (UCR) presentó un pedido de informes al Ejecutivo nacional con la información contable y societaria de Vicentin, ante la "trascendencia institucional que implica la decisión de intervenir transitoriamente la empresa".