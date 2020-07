Efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA), bomberos de Punta Alta y un adiestrador canino aportado por la querella realizaron ayer con perros entrenados una inspección en la subcomisaría de Mayor Buratovich, en el partido bonaerense de Villarino, en busca de rastros de Facundo Astudillo Castro, el joven de 22 años desaparecido el 30 de abril último.

Fuentes policiales aseguraron que el peritaje dio resultado negativo ya que no se lograron levantar rastros de interés para la causa. "Los perros no registraron ningún rastro biométrico que haya dado positivo en el marco de la diligencia ordenada por la justicia federal. No se ha detectado ningún rastro", expresó la fuente.

El peritaje fue supervisado también por Cristina Castro, la madre de Facundo, quien expresó: "La sensación mía es que mi hijo estuvo acá, que en este lugar lo ingresaron con vida". "Desde el primer momento me mintieron y me dijeron que lo dejaron seguir", afirmó la mujer.