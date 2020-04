A lgo que al principio no fue bien tomado por los jugadores de River, podría tener una definición por estos días y es lo relacionado a la posibilidad de rebajas salariales de sus profesionales. Sobre esta cuestión, en la institución aún no decidieron rebajas ni planes de pagos en los sueldos del plantel. Puntualmente, la dirigencia no determinó aún ninguna decisión en relación a los contratos de los jugadores del plantel, en el marco del parate del fútbol por la pandemia del coronavirus.

Al parecer, el tema no se trató todavía en el seno de la comisión directiva ni tampoco se hizo un estudio sobre si habrá necesidad de tomar las medidas, como ya lo hicieron otros clubes de Primera División.

"No sabemos qué pasará en el futuro, es todo muy incierto, por ahora no hemos hablado desde la directiva con los jugadores ni con el cuerpo técnico sobre una rebaja de sueldos o primas. No está en estudio", indicaron desde el club.

A la hora de tomar decisiones, lo estipulado es que si en algún momento surge esa posibilidad, lo primero que hará River es hablar con Marcelo Gallardo y con el plantel antes de hacer algo público.

De este modo, la dirigencia del Millonario, que al igual que los jugadores y el cuerpo técnico se mantiene en silencio desde el arranque de la cuarentena, por ahora no seguirá el camino iniciado por Racing y que sumó a Boca en las últimas horas. En tanto, por el lado del plantel advirtieron que nadie les comunicó nada y que en caso de tomarse alguna medida lo van a charlar entre todas las partes, ya que por ahora los jugadores están con sueldos y primas al día, más allá de que es una idea que no les agrada demasiado.