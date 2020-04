U na publicación en el Boletín Oficial dejó a la luz distintas disposiciones encabezadas por el Ministerio de Desarrollo Social, pero una se quedó con todos los flashes: compras de alimentos básicos por encima del precio de mercado. La cartera argumentó que la transacción fue "en un contexto de extrema necesidad". "Acá no hubo corrupción", se defendió Daniel Arroyo ante Crónica HD. Las críticas de la oposición, a la orden del día.

Fueron siete los productos que la cartera compró a más de 20 proveedores: leche en polvo, aceite, azúcar, harina, arroz, fideos y lentejas. "En los comedores y merenderos la asistencia pasó de 8 millones de personas a 11 millones", argumentó Daniel Arroyo, el blanco de las críticas. La compra "de emergencia", como dijo, fue por una solicitud de 1.700.000 módulos.

En diálogo con Crónica HD, el funcionario señaló que "en cada rubro siempre hubo más de un proveedor". "Todos vienen participando hace muchos años de las distintas licitaciones que hace este organismo", aclararon desde Desarrollo Social.

Los polémicos precios se dieron en los fideos, ya que según la resolución se compraron a $84. "Son de un kilo, y se entregan en paquetes de medio", graficó Arroyo, quien aclaró que se rectificó el error del peso en el BO.

"En dos rubros (aceite por 1,5 litro y azúcar por 1 kg) la oferta superó los precios testigos. Ante la necesidad de llegar a comedores y merenderos con esos productos que forman parte de la canasta básica, se decidió realizar la compra", aclaró el funcionario.

El propio funcionario sentenció que "los precios no incluyen la logística", por lo cual los "proveedores llevan los productos a los tres depósitos que tenemos. Dado el contexto aceleramos el proceso".

Para Arroyo, "acá no hubo corrupción, sino un mecanismo de compra de alimentos. Estamos haciendo una compra adicional de alimentos muy excepcional. Sobre esa base salimos a comprar". "Todas las compras fueron realizadas bajo la supervisión de la Sigen", se defendió.

Lluvia de críticas

En tiempos de redes sociales, Patricia Bullrich -presidenta del PRO- escribió en su cuenta personal de Twitter que "de la misma forma que usted le exige al almacenero: retrotraiga todos los precios a los valores que estipuló el gobierno en el programa precios máximos".

El dirigente de la izquierda Néstor Pitrola manifestó que "la plata que no hubo para 11 millones de necesitados para comer, para salud, para los jubilados, se pagó en deuda todo este tiempo. Ahora, decreto de default de deuda local. ¿Se puede ser tan inútil?".

Sin ocultar su enojo, Juan Grabois -referente en los movimientos sociales- dijo: "Estas son las cosas que me enferman y no se pueden dejar pasar. Algún hdp compró fideos al triple de lo que valen y de la peor calidad. Nosotros compramos a $28 el paquete vs. $84. Es una estafa a los pobres. Confío en que Alberto Fernández va a ponerle los puntos al responsable".