L ibres de culpa y cargo, ahora acusarán. Los dos hermanos de María Marta García Belsunce que habían sido condenados por el encubrimiento del crimen ocurrido en 2002 en el country Carmel de Pilar, pero que quedaron sobreseídos por la prescripción de su causa, se transformarán en testigos clave en el juicio oral que en agosto deberán enfrentar el ex vecino Nicolás Pachelo y dos ex vigiladores del country Carmel como presuntos autores del homicidio, informaron fuentes judiciales. Si bien Horacio García Belsunce (71) y John Hurtig (55) ya estaban convocados como testigos por la fiscalía para el tercer debate oral que se realizará en los 18 años de historia que lleva la causa, su declaración iba a estar sujeta a una serie de limitaciones. Fuentes judiciales explicaron que como aún no estaban con condena firme cuando fue ofrecida la prueba para este juicio, los fiscales que llevarán adelante la acusación, Andrés Quintana y Matías López Vidal, los propusieron como testigos, pero el abogado de Pachelo, Roberto Ribas, se opuso porque en ese momento estaban condenados en la causa del encubrimiento. El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 4 de San Isidro, que llevará adelante el juicio, finalmente resolvió aceptarlos como testigos, aunque con la salvedad de que se les iba a hacer saber que tenían el derecho de no contestar alguna pregunta o consulta que los llevara a autoincriminarse. "Ahora que están sobreseídos, le da mucha más fuerza a lo que digan y no van a tener ninguna limitación", dijo una fuente judicial ligada a la causa. Hurtig fue uno de los integrantes más activos de la familia en investigar por su cuenta a Pachelo como sospechoso, a tal punto que en 2004 aportó a una causa por la que el ex vecino de su hermana fue condenado en Capital Federal por una serie de robos y hurtos en casas de amigos, una prueba importante. El productor de seguros le entregó al juzgado porteño que seguía la causa una cámara de fotos que Pachelo había robado en uno de esos hechos y vendido en un local de la calle Libertad donde él la compró para aportarla a la Justicia. El abogado, periodista y ahora coach ontológico García Belsunce, también, al igual que el resto de la familia, siempre hizo públicas sus sospechas en torno a Pachelo. Incluso, en un programa de "Almorzando con Mirtha Legrand", García Belsunce mostró al aire por primera vez el famoso identikit de la llamada "dama de rosa" que fue vista minutos después del hecho en la casa de María Marta y que tiene un notable parecido con la ex mujer de Pachelo, Inés Dávalos, quien terminó sobreseída.