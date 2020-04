P or un momento la atención del planeta se desvió de la pandemia del coronavirus, sacudida por una información que comenzó a circular por las redes sociales. Si bien el rumor es inherente al mundo deportivo, no deja de tener el peso suficiente como para caer como una bomba en cualquier sección periodística. La noticia da cuenta del posible retiro de la actividad de una de las mayores figuras del tenis, en particular, y del deporte, en general: nada más y nada menos que Roger Federer. El suizo colgaría la raqueta después de 22 años de carrera y hoy analizaría la posibilidad de comunicarlo oficialmente.

Federer habría dado una señal del final de su trayectoria hace dos días, cuando se produjo la cancelación del Abierto de Wimbledon, al publicar en su cuenta de Twitter una sola palabra: "Devastado". Pese a que su lacónica confesión tenía que ver con la imposibilidad de volver a levantar el trofeo en uno de los certámenes que lo tiene como protagonista (lo ganó en 8 oportunidades), la larga espera para volver a competir lo habría hecho pensar que ya no le quedan demasiados incentivos para entrar a una cancha de tenis.

Luego de ganar 103 títulos y ser considerado uno de los mejores tenistas de toda la historia, el jugador nacido en Basilea había asegurado que obtuvo todo lo que quería en su carrera, en la que nunca buscó ser el máximo ganador de Grand Slam, pese a que ningún otro pudo, hasta el momento, alcanzar los 20 que conquistó.

Otro motivo que habría acelerado su decisión es la artroscopia en su rodilla derecha, a la que se sometió en febrero, por lo que se iba a perder todos los torneos de los siguientes tres meses.