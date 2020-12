Las autoridades de la Caja de Asistencia Social de Santa Fe informaron que con motivo de la Navidad, realizarán un sorteo extraordinario. El mismo se llevará a cabo el miércoles 23 de diciembre y tendrá una recompensa de 50 millones de pesos.

Cabe destacar que se participará de esa jugada con los números de la boleta habitual, sin que tenga un costo adicional.

Cambio inoportuno

Jacob Simon, un británico de 32 años lleva todo un año apostando la misma combinación en el sorteo del Euromillón: 14, 20, 27, 34, 38 y las estrellas 2 y 11. Harta de que nunca les tocara nada, esta semana su pareja, Chantelle, decidió por su cuenta cambiar la combinación.

Este viernes se celebraba el sorteo récord, con un pozo de 200 millones de euros. La combinación ganadora fue la compuesta por los números 14, 20, 27, 34, 38 y estrellas 1 y 11. Es decir que falló en una de las estrellas por eso le hubiera tocado el segundo premio. Si hubiera jugado la boleta de siempre Jacob habría ganado 1.380.000 euros. "Cuanto más pienso en eso, más me enfermo. Oportunidades como estas no se dan todos los días. El único consuelo que me queda es que no acertaba el premio mayor" dijo Simon.