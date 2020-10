H oy por la noche, con el estreno de "MasterChef Celebrity" en la pantalla de Telefé, dará comienzo una nueva guerra por el rating entre el certamen de cocina y el "Cantando 2020" del Trece. La pelea se dará en varios frentes, y no sólo en la franja horaria nocturna, ya que las cifras que arrojen hoy y los días venideros serán muy importantes en los promedios diarios de ambos canales líderes, y de forma concatenada esto repercutirá en los números semanales y mensuales de este segundo trimestre.

La contienda estipula un duelo de estrellas que quieren demostrar su talento, ya sea en el canto, o a la hora de cocinar, y correrá sudor y sangre en las producciones de ambos realities. Pero un tercer escalón en esta lucha es a nivel individual, cuerpo a cuerpo podría decirse, entre dos artistas que se conocen mucho y ahora se encuentran en veredas contrarias. Hablamos, claro, de Patricia Sosa y Oscar Mediavilla, que serán enemigos íntimos desde el momento en el que salga el sol y el reloj marque las 22.30, y veamos a la cantante como participante del envío de Telefé y a su pareja en la posición de juez del certamen musical.

Se comenta que la cantante y debutante chef no le revela detalles del programa, pero utiliza al productor discográfico como conejillo de indias en las prácticas caseras de los platos que prepara. En charla reciente con DiarioShow, Sosa expresó: "Estuvimos haciendo la cuarentena en Córdoba, cuatro meses los dos solos en la montaña, así que vengo cocinando mucho para él. Yo soy vegetariana, pero no tengo prejuicio con cocinar carne porque Oscar es carnívoro al palo. La primera semana de cuarentena cociné toda verdurita y el señor se me estaba poniendo mustio". Hablando sobre esta rivalidad latente, admitió: "Son diferentes pantallas que siempre son contrincantes por ser las más fuertes de la televisión. Tenemos clarísimo los dos que vamos a competir, pero estamos contentos de participar en distintos programas". Para finalizar, sentenció que al menos en su casa ella tendrá el control de la TV: "Yo ahora voy a ver ‘MasterChef’ siempre y quizás el ‘Cantando’ lo vea en diferido".