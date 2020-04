A driana Salgueiro vive, como toda la sociedad argentina, tiempos de cuarentena. "Mi vida transcurre dentro de mi casa y sólo salgo para llevar adelante mi compromiso laboral con el programa de radio que hago, cumpliendo todos los protocolos", explicó a DiarioShow. En cuanto a los mecanismos de limpieza, la actriz puntualizó: "A la entrada de mi casa tengo alcohol en gel para higienizar las llaves y otros utensilios y también, un trapo con lavandina. Por otra parte, realizo la desinfección dos veces al día de los interiores de la casa". Respecto de las mascotas, destacó que "yo saco a mi perra todos los días y cuando regresamos, antes de entrar, le paso un trapito húmedo con alcohol por las patitas y, de esta manera, también tomamos los recaudos necesarios que aconsejan para los animales domésticos, que son parte de la familia".

Con respecto a las compras cotidianas, Adriana contó que "de ese tema se encarga mi esposo, una vez por día, y lo hace también tomando todas las medidas necesarias. Tomamos precauciones pero sin caer en situaciones de angustia y miedos que nos paralicen". Sobre si analiza retomar la actividad teatral en tiempos cercanos, la actriz, modelo y conductora dijo que "me manejo en el día a día. Trato de no proyectar absolutamente nada. Ojalá lleguen las soluciones y la sanidad necesaria a corto plazo para beneficio de todos y que se retomen todas las actividades del país, incluida la cultura y el teatro en general".

Poder de adaptación

La actriz formaba parte del dúctil staff de la obra producida y dirigida por Aldo Funes, "Atrapalo si podés", del autor Guillermo Camblor, que se estrenó en el teatro La Casona, propiedad del productor y que probablemente, se retome cuando la actividad vuelva a la normalidad. "Imaginate que en 48 años de recorrido profesional hemos pasado por todo tipo de circunstancias y el balance que puedo hacer, en este sentido, es satisfactorio. De por sí, nuestro oficio es inestable, ahora hay que aguantar", apunta.

Con la muerte hace algunos días de Sergio Velasco Ferrero, muchos recordaron la relación que Adriana tuvo con el animador, que concluyó en muy malos términos. La actriz no quiere referirse a él por un tema de respeto, por eso sólo reflexiona: "Los vínculos tóxicos nos empujan al aprendizaje y, de ellos, tuve la posibilidad de rearmarme. Extraje y apliqué la mejor experiencia. Si uno no aprende de un vínculo tóxico, estás en problemas. Yo cuando lo tuve aprendí a respetarme. El respeto es fundamental, y en esto no hay que meterse en ninguna polémica".