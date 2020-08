E l país no podría haber sido más afortunado de tener como encargado de reestructurar la deuda soberana al administrador financiero que más sabe del tema". Joseph Stiglitz fue docente de Martín Guzmán. Con el tiempo, la relación alumno-docente se convirtió en una amistad, y hoy el Premio Nobel de Economía no duda en elogiar en rol del ministro de Economía. "Argentina -agregó- tiene un problema grande con la enorme deuda del FMI".

Stiglitz es uno de los cerebros que estuvieron detrás del acuerdo con los bonistas argentinos. Fuente permanente de consulta por el funcionario nacional, el premio Nobel de Economía reiteró que hubo un grupo de acreedores "obtusos, obstinados e insensibles" que demoraron el acuerdo. "Si hubieran sido más razonables, el acuerdo se habría firmado hace mucho tiempo. De hecho, como sabemos, mientras avanzaban las negociaciones, la economía se iba deteriorando, y obviamente siempre es más fácil partir de una mejor posición. Así que fueron muy obtusos. También fueron obtusos al ignorar las condiciones de sostenibilidad", dijo.

En diálogo con la revista Forbes Argentina, el académico sentenció que "los acreedores no retrucaron en ningún momento. Lo único que podían decir era que querían más. Y yo me cansé de decir: ‘No pueden sacar agua de las piedras’".

En cuanto a la reestructuración de la deuda y Guzmán, detalló que "es realmente un experto mundial en la materia. Y puso en juego todo ese conocimiento, aunque no fue sólo conocimiento, sino también experiencia y también una calma estilo zen para tratar con las actitudes de los acreedores que, digamos, algunos tuvieron una muy mala conducta".

En esa línea, recordó que "Guzmán trabajó mucho para lograr que la Unión Europea adoptara una serie de medidas para la reestructuración. Así que no es que pasó de los cálculos puramente matemáticos al terreno de la política de golpe".

Por otro lado, Stiglitz describió cómo se imagina la negociación con el FMI. "Una de las cosas que demostró la última negociación es que la institución cambió, es una institución nueva. No sé si los veinte años que me pasé criticándolos motivaron ese cambio, pero estoy muy contento de que haya habido un cambio, al menos por ahora, y que sea en la dirección correcta. Me alegra mucho que la nueva directora del FMI (Kristalina Georgieva) se defina como la primera directora proveniente de un mercado emergente".