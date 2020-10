El ex director general de Operaciones de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Antonio "Jaime" Stiuso (foto) pidió ser aceptado como querellante en la investigación por supuesto espionaje ilegal durante el gobierno de Cambiemos a cargo de la justicia de Lomas de Zamora, ante sospechas de haber sido víctima de estas maniobras. "En los últimos años he advertido un sinnúmero de eventos que fundadamente me hicieron presumir que resultaba ser víctima de diversas operaciones de inteligencia por parte de agentes (y/o pseudo agentes) de la AFI", sostuvo Stiuso en su escrito al juez federal de Lomas de Zamora Juan Pablo Auge.