U na historia de película tuvo lugar en Nigeria. ¿El protagonista? Anthony Madu, quien hace semanas estaba bailando bajo la lluvia y completamente descalzo, cuando su profesor capturó sus movimientos en un video de menos de un minuto. Pero bastaron esos poco más de 40 segundos para enamorar al mundo y volverse viral. El esfuerzo, dedicación y amor que Anthony tiene por el ballet no solamente llamaron la atención de internautas, sino también de una de las escuelas más importantes de ballet en Estados Unidos. El American Ballet Theatre (ABT) le ofreció una beca al pequeño de 11 años originario de Lagos, Nigeria.

Anthony tiene todo muy claro: el ballet le da una fuerza inigualable, por lo que ahora que tendrá la oportunidad de entrenar con la ayuda de los mejores del mundo, planea hacer de este su futuro. "Me hace sentir fuerte y feliz cuando bailo. Veo mi futuro así, voy a ser un bailarín profesional cuando sea mayor", afirmó. Afortunadamente esto no solamente le ha beneficiado a Anthony, sino a la escuela en donde estudia: la Academia Leap of Dance. Daniel Ajala, su fundador, ha hecho su misión en la vida conquistar los corazones nigerianos para que aprecien esta difícil forma de arte, que no es practicada ampliamente en el país africano. "No quiero ser como cualquier otro tipo de danza nigeriana, que en realidad es algo de hip-hop o algo más. Solo quería traer una imagen diferente a lo que se ve o es aceptable aquí", dijo Ajala a la estación de radio NPR. Por lo pronto, Ajala solamente tiene 20 estudiantes, sin embargo una de sus esperanza a largo plazo es elevar el nivel de danza en su país. Ahora sus clases son gratis, ya que quiere darles la oportunidad a todos de entrar a este mundo.

Las actrices Cynthia Erivo y Viola Davis decidieron compartir el video del niño en sus cuentas de Twitter, lo cual atrajo mayor atención al menor. "Me recuerda la belleza de mi pueblo. Creamos, nos elevamos, podemos imaginar, hemos desatado la pasión y el amor... ¡a pesar de los brutales obstáculos que se nos han puesto! ¡Nuestra gente puede volar!", exclamó la protagonista de "How to get away with murder".