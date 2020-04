E l artista plástico Carlos Regazzoni, conocido como "el mago de la chatarra", murió ayer a los 76 años. El hombre se encontraba en el Hospital Italiano de la ciudad de Buenos Aires, donde estaba internado por una enfermedad con la que venía luchando desde los últimos meses. En redes sociales, su hijo, el médico y político Carlos Javier Regazzoni, confirmó la noticia con un texto corto: "¡Se nos fue un grande! ¡Abrazo, Pa!".

Nacido en Comodoro Rivadavia, Chubut, en 1943, el escultor se hizo famoso hace años por su extravagancia y sus obras, que nacían de desperdicios de los ferrocarriles, otros tipos de chatarra y se convertían en arte. "Era mal alumno, muy malo. Cuando llegué a la escuela de Bellas Artes, estuve un año y medio hasta que la maestra de dibujo me dijo: ‘Mirá, esto no es para vos’. Y ahí arranqué", había contado en un reportaje. Pero el momento más importante en el que decidió qué haría de su vida fue cuando ya estaba casado y con hijos. "Una noche sentí un impacto muy grande en las vías del ferrocarril en Longchamps. Un quilombo infernal: luces de colores, japoneses con casco que iban y venían. Me levanté, fui hasta las vías que estaban como a cincuenta metros. Vi un despliegue tan grande... "¡Yo tengo que pintar esto! ¿Qué voy a pintar, minas en pelotas? ¡Ni la foto es suficiente, tengo que pintarlo!", contaba Regazzoni en una entrevista sobre sus inicios en el arte. Su mayor reconocimiento llegó a través de su "arte de chatarra", convirtiendo piezas de ferrocarriles en esculturas, algunas de más de tres metros de altura. Por su técnica y su proceso peculiar para crear, fue contactado por una empresa de ferrocarriles de Francia para la que realizó trabajos artísticos por encargo que le permitieron hacerse de un nombre en París. Pasó un largo tiempo allí, donde se hizo conocido gracias a la película "El hábitat del gato viejo", del cineasta Franck Joseph. Sus obras participaron de la muestra por los 100 años de la historia aeronáutica francesa en los famosos Campos Elíseos, en el país galo. Allí recibió el Gran Premio del 28º Festival de Pintura de Cannes-sur-Mer.

Vivió en Longchamps, provincia de Buenos Aires, y en Retiro. A pesar de su talento y su fama, que traspasaron la industria del arte y lo convirtieron en un personaje pintoresco y popular, Regazzoni siempre se sintió inconforme con el mercado, del que podía vivir sin problemas, ya que su búsqueda nunca fue comercial, sino que, como varias veces admitió, "buscaba liberar su propia creatividad". Tras los años en Francia, volvió para instalar su taller frente al barrio popular 31, en Retiro, manteniendo la cercanía con los ferrocarriles cerca de las terminales. Allí también abrió un restaurante, El Gato Viejo, en honor a la película francesa mencionada, y en donde, además de cocinar, Carlos atendía al público. También supo tener un programa de televisión por cable, "Vía Regazzoni", en el cual al artista cocinaba las recetas de los platos que se servían en el restaurante, acompañado por su hija Bárbara, que es chef y manejaba el local.

En 2015 fue declarado Ciudadano Ilustre de la Ciudad de Buenos Aires. Sus obras se exhiben en museos, tanto en Buenos Aires como en París, y tienen un valor especial no sólo para conocedores de la rama, sino para el público más popular, debido a su simplicidad y su honestidad, alejándose todo el tiempo del arte pretencioso. Sus palabras para definir su motor creativo tienen que ver con su estilo de vida, que quedará para siempre enquistado en la cultura nacional. "Siempre quise hacer algo grande, pienso en gigante. Después el problema es si lo podés hacer e intentar hacerlo. De eso se trata la vida, de tratar de hacer los sueños realidad. Un hijo es un sueño. Y el arte, como tiene tanta inconsistencia de qué puede pasar al crear, cómo podés resolverlo, es siempre una aventura".