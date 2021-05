De tal palo tal astilla. A 16 años de la muerte de Pappo, que paradójicamente cantaba que nadie se atreva a tocar a mi vieja, no se puede pasar por alto al menos dos hechos públicos de abuso sexual que lo involucran.

Uno, a principios de los 80, tuvo como protagonista a la periodista Alicia Barrios, quien se lo expresó -años después, en 1985- al propio Norberto Napolitano durante la emisión del programa "Noche de brujas" que Barrios conducía en las medianoches de Canal 7.

La periodista contó que durante la cobertura de un recital de Pappo en el estadio porteño Luna Park estuvo al filo de ser violada por el músico y otras personas.

"Estaba trabajando, esperando por Pappo y fui a hacer pis y de golpe aparece Pappo con un grupo de gente, y empiezan a cercarme, a acorralarme. Yo no lo conocía. Y estaba aterrada porque, además, en los espejos se reflejaban y parecían muchos más. Fue horrible, lo único que me salvó fue que sabía salir de ahí. No tuvieron tiempo de agarrarme, corrí. Me persiguieron pero no me pudieron agarrar", evocó.

Al referirse luego al momento en el que lo invitó a su ciclo de TV, Barrios sostuvo que Pappo "se quedó cortado cuando se lo mencioné al aire porque se acordó de repente. Vino al programa sin saber que yo era aquella chica. Hoy no hubiera podido hacerme eso, pero en esa época era normal que te avanzaran así".

En esa entrevista televisiva el músico y compositor admitió haber cometido alguna "semiviolación" y luego, al ser descubierta la situación por Barrios, deslizó: "Uno siempre tiene ganas de violar a gente linda como vos".

El otro dato en torno a las conductas del instrumentista que parece haber heredado su hijo lo reveló María Luz Carballo, una guitarrista y cantante de blues que tuvo un vínculo con Pappo que comenzó cuando ella tenía 14 años y el rockero 41.

En ese contexto tuvo su primera experiencia sexual, la cual se produjo en momentos en que estaba borracha, y narra los ataques de celos del músico.