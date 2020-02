L a conductora Gisela Barreto se convirtió en tendencia en las redes sociales al confundir a los cárteles de narcotráfico con los carteles publicitarios. Todo sucedió en una entrevista en el programa que conduce en la señal TVL1. La ex vedette escuchaba en silencio y con atención al autor religioso colombiano Marino Restrepo que hablaba sobre el narcotráfico y las diferencias entre las organizaciones que venden droga en distintos lugares del mundo. Hasta que, en un momento, la conductora lo interrumpió y preguntó: "Cuando usted dice carteles, ¿a qué se está refiriendo? ¿Realmente a los carteles que están por la calle?". El episodio rápidamente se convirtió en el foco de burlas en las redes sociales. Esta no es la primera controversia que protagoniza Barreto en el año. Recientemente criticó la implementación de la Ley de Identidad de Género en las escuelas y realizó una curiosa comparación: "Cuando un niño juega a ser pájaro no decimos que se percibe pájaro".

Recordemos que la blonda se hizo conocida por ser una de las secretarias de Gerardo Sofovich en el emblemático "La noche del domingo" y por su cuestionada participación en el programa "Reality reality", un experimento que, amparado en el éxito de "Gran Hermano", encerró a varias figuras en una casa para mostrar minuto a minuto las alternativas de la convivencia. Allí pidió a sus familiares y seguidores que votaran por ella porque sus compañeros, entre los que se encontraban Juan José Camero, Gonzalo Heredia, Sabrina Garciarena y Emilia Mazer, eran "unos piojosos". Después de haber formado parte de varios elencos de comedias picarescas, la rubia vivió un tiempo en España, se fue apartando del medio y poco a poco fue concentrándose en su fe religiosa. Su reaparición se dio en medio del debate por la legalización del aborto. Desde su programa de cable, la ex vedette cuestionó a los que consideraban que la legalización es una cuestión de salud pública y también criticó con rudeza la implementación de la Ley de Identidad de Género.

"Dios está en cada persona", aseguró en diálogo con "El show del espectáculo" y se volvió a manifestar en contra de la que considera "ideología de género" y aseguró que los colegios son los responsables de que haya niños y adolescentes transexuales. Asimismo, explicó que si su hijo le expresara que quiere ser trans, le preguntaría: "¿Qué te pasa?". Sus declaraciones siempre generan polémica: "El mundo está girando al revés. Hay muchas cosas que no se condicen con la naturaleza del ser humano. Cuando intentás ir en sentido recto, te van a pegar. Pero hay que seguir. No hay que asustarse ni perder el foco. Mi foco hace más de una década es Jesús. Él me cambió la vida. Yo antes quizás pensaba distinto", reconoció la rubia en el ciclo conducido por Ulises Jaitt. Y continuó: "La familia educa y el colegio forma, y tenemos que formar chicos buenos para tener una patria linda y una familia hermosa, porque con las familias se forman las naciones y ahora estamos destruyendo a la Argentina".