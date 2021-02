E dmundo Demateo es un héroe, aunque no lo sabe o le da pudor reconocerlo. Se lo recordaron una y otra vez después de decenas de actuaciones valientes. Pero él siempre respondió con una sonrisa cansada, como diciendo "ya pasó y ahora hay que prepararse para la próxima". Tiene 82 años, pero la primera vez que se probó el traje de superhéroe fue cuando tenía 15 y participó en la creación de un cuerpo de bomberos voluntarios en San Martín de los Andes. Los constantes incendios y los accidentes que sucedían en aquella época obligaron a la comunidad a organizarse y a comenzar a establecer las bases de esta institución.

Edmundo había llegado a la región siendo un niño. Nacido y criado en Tres Arroyos, descubrió la magia de la cordillera cuando su padre, de profesión carpintero, decidió buscar nuevos horizontes laborales. La familia se estableció primero en Bariloche y luego se radicó definitivamente en San Martín. Allí supo que no quería ser otra cosa que bombero. Durante cinco años vivió en Neuquén capital mientras estudiaba en la escuela industrial. Cuando regresaba a la ciudad en los veranos, trabajaba como mecánico en un taller local. Allí aprendió ese oficio secundario que lo vincularía de manera inmediata con su gran pasión. "Siempre quise ser bombero. Desde que era un chico. Por eso lo llevo adentro", asegura. Dice que nunca bajó los brazos ni siquiera frente a la adversidad como cuando contrajo una meningitis en el año ‘99 que lo dejó prácticamente sordo. Como pudo siguió adelante, en alerta cada vez que sonaba la sirena, arreglando los vehículos del cuartel, corriendo a apagar fuegos o rescatando víctimas de accidentes, para él la peor pesadilla. Edmundo vivió muchos momentos traumáticos en su vida como bombero. El que más lo impactó fue el accidente de tránsito en el que murieron 17 personas. "Los incendios no son tan difíciles como los accidentes; eso sí es horrible", se sincera emocionado. Y recuerda uno en particular que no puede borrar de su memoria.

A los 82 años, asegura que sigue siendo un bombero y que está dispuesto a colaborar en lo que sea con tal de dar un servicio a la comunidad. Recién vacunado contra el Covid-19, alcanzó a escuchar aquella alerta que lo acompañó siempre y que su sordera no se la filtró. Inmediatamente se fue al edificio de bomberos para ver en qué podía ayudar en el reciente incendio en el cerro Comandante Díaz, de San Martín de los Andes. Sus compañeros lo miraron asombrados. Sus ganas de colaborar eran más fuertes que sus achaques de viejo. Durante las horas que duró el siniestro, cargó los camiones con agua que llegaban sin pausa una y otra vez luego de descargar el líquido en las viviendas que ya habían alcanzado las llamas. Cuando todo terminó, uno de los integrantes del cuartel le tomó una fotografía, acaso impresionado por el aspecto que tenía el experimentado guerrero después de tanta tensión.