La muerte de un vendedor ambulante de 84 años, que fue hallado fallecido en su casa de Los Hornos, todavía es un misterio. La autopsia reveló que las heridas descubiertas en su cuello le causaron la muerte y "no podrían haber sido provocadas por sí mismo", por lo que los investigadores buscan ahora pistas para dar con el o los asesinos. Aunque en un principio se creyó que el perro de la víctima podría haberlo atacado, esa hipótesis fue descartada por los forenses. La víctima presentaba "al menos dos cortes en el cuello producidos por un arma blanca", pero se descartó que él mismo pudiera habérselas causado. Fuentes vinculadas al caso confirmaron a 0221.com.ar que la causa fue recaratulada y pasó de "averiguación de causales de muerte" a "homicidio", aunque todavía no hay sospechosos por lo sucedido. Ángel Osvaldo Merlo fue encontrado muerto por uno de sus hijos, quien fue a la casa ubicada en 67 entre 133 y 134 en la noche del miércoles porque el hombre no contestaba sus llamados. Cuando llegó al domicilio lo primero que le llamó la atención fue que la puerta de rejas que da al jardín estaba cerrada, pero él tenía la llave. Sin embargo, la de acceso al inmueble tuvo que abrirla de una patada porque tenía la llave puesta y para ello aprovechó sus conocimientos de karate -es cinturón negro- y la derribó. Fue a la habitación y halló sentado a su papá, sin vida, con heridas en el rostro.