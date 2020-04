Facundo Suárez Lastra (diputado nacional por la Unión Cívica Radical) quedó expuesto en la televisión al decir que "leyó por los diarios" que el Congreso está cerrado.

"Vine acá al programa dando un mal ejemplo, porque uno tendría que decir ‘estamos todos en nuestras casas’. Es la primera vez que salgo para decir que los diputados podemos salir, tenemos que salir y vamos a salir", expresó el legislador en "Animales sueltos".

"Estoy cumpliendo con mis funciones, estoy yendo a las reuniones virtuales y estoy reclamando que se abra el Congreso porque la información que yo tengo es que hay un decreto de cierre", dijo el diputado radical, quien aclaró que "leyó en los diarios" que el Palacio Legislativo se encuentra cerrado.

"Cómo voy yo a ir a ver si está abierto el Congreso si estoy cumpliendo la cuarentena", dijo Suárez Lastra desde el estudio televisivo. "Por qué voy a ir a hacer un acting a golpear el Congreso cuando estoy trabajando políticamente con mi bloque para que el jefe del Congreso deje de actuar sin la colaboración y el espíritu de apertura que le estamos reclamando", completó.

"Una pregunta concreta: ¿usted fue al Congreso?", insistió Luis Novaresio. "No, no fui", respondió Suárez Lastra, y el periodista replicó: "¿Y cómo sabe que está cerrado?", pregunta que ya no tuvo respuesta.