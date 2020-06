Menos de una semana después de reanudar las operaciones, la aerolínea más importante de Indonesia, Lion Air, decidió suspender los vuelos nacionales e internacionales hasta nuevo aviso. Según una declaración de la compañía, esta decisión se tomó después de que se descubrió que muchos pasajeros no podían o no querían seguir las regulaciones para evitar la propagación del coronavirus. En su sitio web, Lion Air publicó una declaración que explicaba: "La decisión se basa en la evaluación de operaciones anteriores, en las que muchos pasajeros no pudieron abordar porque no completaron los documentos y condiciones requeridas durante el período de alerta de pandemia de Covid-19". Según el Jakarta Globe, un portavoz de la aerolínea dijo que "muchos pasajeros tuvieron que cancelar su viaje porque no podían mostrar los documentos requeridos".