Ante "la situación de emergencia sanitaria frente a la pandemia del coronavirus", se suspendió el pago de los retroactivos de las pensiones no contributivas solicitadas por el ex presidente Mauricio Macri y los ex vicepresidentes Amado Boudou y Gabriela Michetti. Así lo informó ayer la titular de la Anses, Fernanda Raverta. Los montos van desde los 400.000 hasta los 700.000 mensuales. "Por los retroactivos, esas pensiones acumulan una cantidad de dinero que nosotros tendríamos que pagar a quienes se les otorga el beneficio, y en este caso tomé la decisión de no pagarlo, por ahora, hasta que la situación de la pandemia nos permita estar mejor, porque el esfuerzo tenemos que hacerlo todos y todas", afirmó Raverta. Agregó que las pensiones a los ex funcionarios "se pagarán por haber terminado el trámite de liquidación respectivo" y que los beneficios se harán efectivos a partir de agosto próximo