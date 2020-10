Sin consenso interno, Juntos por el Cambio suspendió la reunión semanal donde discutían la actualidad y sentaban postura sobre diversos temas. La decisión se tomó luego de la reaparición pública del ex presidente Mauricio Macri, que criticó a un sector de su propio espacio y también pidió terminar con las restricciones de actividades comerciales y para circular durante la pandemia del coronavirus.

Las declaraciones generaron una doble ruptura interna: primero, con el sector que conducen Emilio Monzó y Rogelio Frigerio, que piden una apertura del espacio para sumar a más peronistas; en segundo lugar, con los que tienen funciones ejecutivas (Horacio Rodríguez Larreta en CABA, y los gobernadores radicales de Jujuy, Mendoza y Corrientes) sobre el manejo de la cuarentena.

Ayer, además, el diputado con mandato cumplido Nicolás Massot (foto), del grupo de Frigerio, rechazó públicamente las críticas de Macri a ese sector, y también desde la Coalición Cívica cuestionaron al ex presidente. El presidente bonaerense de ese bloque, Andrés De Leo, afirmó que el ex mandatario "no es el líder ni el referente de Juntos por el Cambio", y advirtió que el espacio debe "tener una mirada hacia adelante" sin "repetir errores políticos, sobre todo de gestión económica". Días atrás, Elisa Carrió sostuvo que estaba en contra de "cualquier radicalización que sea funcional a Cristina Kirchner".