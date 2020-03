E n tiempos en donde todo es incertidumbre, más aún en el fútbol de nuestro país, por estas horas comenzó a conocerse un fuerte rumor, que nadie aún se anima a confirmar, de que finalmente la Primera Nacional no se reanudará y que habrá dos ascensos y ningún descenso, según lo disputado hasta el momento.

Al respecto, sobre esta situación, el presidente de la Primera Nacional y Defensores de Belgrano, Marcelo Achile, anticipó una posible resolución con respecto a la máxima categoría del ascenso. En el mundo del fútbol ya está instalada la discusión sobre el futuro de este campeonato y Achile, máxima autoridad de esa divisional aseguró en diálogo con Radio La Red: "El campeonato se va a interrumpir porque esto va para largo".

Bajo la premisa de un cierre de torneo, Achile manifestó que "pareciera que descensos no hay y ascensos sí porque sino el campeonato queda en la nada". Y agregó: "Es una situación excepcional, que no se dio nunca en la historia. En algún momento en Comité Ejecutivo hay que tomar decisiones, pero de todos modos no se van a tomar definiciones sobre ascensos y descensos en estos días. Hoy no es prioridad para nosotros".

La máxima autoridad de la divisional aclaró además que "ojalá se pueda definir lógicamente y en la cancha una situación que es muy difícil de proyectar y prever". Además señaló que uno de los temas es la finalización de los contratos el 30 de junio

Achile es el presidente de Defensores de Belgrano, justamente uno de los equipos que está metido en la cuestión como posible plaza para el ascenso, ya que actualmente está segundo en la tabla general: "Es una linda discusión la que se puede dar. En el caso de que suban Atlanta y San Martin de Tucumán, que son los líderes de cada zona, sería por ser los primeros. En el caso de que asciendan Defensores y San Martin, será por ser los que más puntos tienen en la general". Vale aclarar que Defe, segundo de la zona B, tiene 41 puntos, mientras que el Bohemio, primero de la zona A, 38. De todos modos, los de Villa Crespo, tienen un encuentro por terminar ante Independiente Rivadavia, suspendido a los 5 minutos por incidentes.

Bajo esta situación, Achile aclaró lo que desea para la divisional: "Yo soy el presidente de la Primera Nacional, quiero lo más justo. El Comité Ejecutivo tiene que tomar las decisiones, se va a buscar lo mejor. Hoy lo más importante para el universo de los clubes es cómo vamos a pagar a nuestros empleados, a los jugadores, es una situación compleja.Si el mes que viene no hay televisión, no hay ingresos, está cortada la cadena de pago".