U na serpiente yarará de un metro de largo causó temor en Retiro. Un hombre que sufría convulsiones fue trasladado de urgencia al Hospital Rivadavia ya que se creyó que había sido mordido. El insólito hecho ocurrió minutos antes de las 20 en la calle Libertad al 1600. Policías encontraron a un indigente con una herida en la mano, convulsionando y a su lado una serpiente muerta. Sospecharon que el hombre pudo haber sido mordido por el animal y personal médico del SAME lo trasladó con urgencia al Hospital Rivadavia. En tanto las autoridades decidieron enviar la serpiente al Instituto Malbrán para su estudio. El veterinario Adolfo Roodt confirmó que se trató de un ejemplar de yarará grande (Bothrops alternatus). Según indicaron fuentes policiales, "el damnificado no presenta herida de ningún tipo de mordedura o incisión animal". La herida que tenía en una mano se debió a un corte "con un fierro". Además, al examen toxicológico de laboratorio reveló que el sujeto "no presenta infección por veneno animal".

En la Argentina viven varias especies de yararás. La yarará grande puede medir hasta 130 centímetros y se encuentra en las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco, Formosa, Córdoba, Santiago del Estero, Jujuy, Salta, Catamarca, Tucumán, San Juan y San Luis, así como en Paraguay, Uruguay y Brasil.