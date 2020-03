Apenas pisó el estadio de Gimnasia, Diego Armando Maradona fue abordado por Fox Sports. "¿Tenés la poronga esa?", preguntó el ex astro mundial antes de detenerse a hablar unos minutos. En primer lugar, desmitió que haya estado "aislado" en la concentración por tratarse de un paciente de riesgo. "Yo estoy bien, estoy sanísimo", comentó en forma enérgica para luego agregar: "¿Están locos? Estuvimos en la cama hasta recién descansando".

Diego se mostró partidario de que la Copa de la Superliga no diera comienzo este fin de semana. "Es una posición que tenemos nosotros, los que cuidamos a las familias, 20 familias. Acá no se puede venir un día a entrenar, otro día no entrenar, que te den si llueve, si no llueve. Me parece que esto se debería cortar. Está bien que nosotros podemos vivir, pero la gente que va a laburar todos los días, ¿cómo hace? Ese es el tema", reflexionó Diego.

Tras el partido, al DT del Lobo le hicieron saber la decisión que acababa de tomar River de no presentarse a jugar ante Atlético Tucumán aun exponiéndose a una sanción dura, a lo que respondió sin ponerse colorado: "Estoy a muerte con River".

Pelusa, durísimo

Julio Falcioni también estaba enojado por la decisión de arrancar. "Vamos a jugar una fecha apurados y después se va a suspender", dijo el DT de Banfield en diálogo con Tarde Redonda.

Enseguida agregó: "Cuidamos a la gente y no cuidamos a los jugadores, a los cuerpos técnicos y médicos. Yo quisiera saber dónde están Cocco (de la Asociación de Técnicos) y Marchi (Futbolistas Argentinos Agremiados) cuidando a la gente que teóricamente protegen. No sé dónde están, deberían escuchar a los jugadores".

"¿Vamos a esperar que un jugador profesional dé positivo y el equipo quede en cuarentena? Me parece que nos exponemos a algo que nos perjudica a todos", concluyó.