Estados Unidos se ha convertido en los últimos días en uno de los países más comprometidos y de mayor contagio del coronavirus. Justamente allá vive Gustavo Bou, ex goleador de Racing y con presente en New England Revolution, de la Major League Soccer (MLS), quien siente mucho temor por la gran cantidad de infectados que vienen apareciendo en estos días.

"En Estados Unidos crece la cantidad de infectados. Con mi familia tenemos miedo de contagiarnos, así que no salimos ni siquiera al supermercado", sostuvo Bou, en declaraciones para El Primer Grande Radio (programa partidario del Racing on line). "Estamos pasando un momento muy difícil, hace 11 días que estamos en cuarentena voluntaria porque aún no es obligatoria. De todas maneras, la gente cumple y las calles están vacías", agregó.

"No escucho tanto los noticieros, pero es difícil porque uno se quiere informar. Desde el club constantemente están pendientes" y por eso le envían un termómetro para que diariamente se controle con su familia. Por lo pronto, Bou trata de moverse lo menos posible, aunque también tiene en claro que la situación es sumamente preocupante.