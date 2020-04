Ocho imputados, entre ellos la mujer y la abogada de un preso, serán juzgados por el ataque a la comisaría primera de La Matanza, en el que hace dos años quisieron liberar a un detenido, se tirotearon con cuatro policías y dejaron parapléjica a una de las oficiales. La banda que actuó en 2018 dejó en claro en los distintos mensajes de WhatsApp que se recuperaron de sus celulares que estaban dispuestos a todo, incluso a "fiambrear", es decir, matar policías si era necesario.

Los siguientes son algunos de los textos y audio extraídos de los teléfonos de los imputados, según constan en el expediente.

-Antes del hecho:

(Audio NN) "No pasa nada. Yo también estoy sin dormir, y me tomé un par de bártulos. Así se me escapan los tiros y mato a un par hoy".

(Audio de Tomás Sosa) "Yo no tomé bártulo, tomé un par de pastillas para que se me deshinche esto. (Tenía una mano lesionada). Un par de Diclofenac, para que se me deshinche, para estar cheto. Porque le tengo que dar uso a la mano, vos sabés... Que yo también tengo ganas de ‘fiambrear’ hoy".

Dos de los principales acusados son Leandro David Aranda (24), el preso al que intentaron rescatar; y su esposa Zahira Ludmila Bustamante (21), ambos señalados como organizadores del golpe. Aranda estaba preso desde 2017, acusado de haber cometido un crimen narco en una villa de La Matanza.