La vedette Adriana Aguirre debió ser internada en la clínica Colón de Mar del Plata luego de que se descompensara en plena función en el Teatro del Ángel. Lo primero que se supo es que sufrió un cuadro de presión alta, según comunicó su ex pareja, Ricardo García, pero horas más tarde este mostró el parte médico en el que detallaba que presentaba un síndrome vertiginoso.

Consultada por DiarioShow.com, la actriz, de 68 años, contó cómo es su estado de salud luego de que le hicieran un estudio con un otorrinolaringólogo en el oído derecho y una resonancia magnética en las cervicales. Al respecto advirtió: "Estoy mejor, de a poco. Tengo síndrome vertiginoso, igual estoy esperando el informe final".

"La doctora otorrinolaringóloga ya me hizo la maniobra y me acomodó los otolitos del oído medio", indicó Aguirre. Y agregó convencida: "Sólo puedo hacer mi stand up (monólogo) parada en el escenario, sin mover la cabeza".

Tras manifestar que está esperando la evaluación médica, aseguró que era posible que le dieran el alta en las últimas horas de anoche. Además recordó cómo fue el momento en el que se desplomó en el teatro: "Me descompensé en la función del miércoles. Estuve siempre consciente".

Por su parte, a pesar de estar separados, Ricardo García se mostró a su lado y la cuidó en todo momento. "Me pareció bien de su parte. Lo pude ver", concluyó.