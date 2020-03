El 9 de marzo, Federico Bal les puso fin a las versiones sobre su salud y contó que tiene cáncer en el intestino, enfermedad que lo llevará a realizar un tratamiento que incluye quimioterapia. Acatando la medida de cuarentena preventiva y social en la Argentina para evitar que los casos de coronavirus aumenten, el actor puso énfasis en otra problemática que hoy lo toca de cerca. "¡Importante! Se tiene que seguir donando sangre. No podemos olvidarnos de los pacientes que están en proceso de operaciones, trasplantes y tratamientos", escribió en Twitter. Y agregó: "Tienen que respetar la cuarentena, todos tenemos que quedarnos en casa. Es bueno quedarte en tu casa, tenés que hacerlo, pero también tenés que donar sangre. Así que no tengas miedo de contagiarte nada. Tenés que llamar a los servicios de hemoterapia y tenés que seguir donando sangre, porque hay pacientes que no pueden esperar. Donar sangre salva vidas".